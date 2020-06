Seltenes Himmelsspektakel über Afrika und Asien

In zahlreichen afrikanischen und asiatischen Ländern haben die Menschen am Sonntag eine besondere Art der Sonnenfinsternis bestaunen können: Dabei schob sich der Mond so zwischen Erde und Sonne, dass er einen leuchtenden Ring freiließ. Eine solche ringförmige Sonnenfinsternis ist nur etwa alle zwei Jahre und jeweils nur von einem kleinen Teil der Erde aus zu sehen.

SN/APA (AFP)/SAM YEH Ringförmige Sonnenfinsternis über Afrika und Asien