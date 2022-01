Verharmlosen, vertuschen, verschleiern, verschweigen, verleugnen. So sieht im Großen und Ganzen der Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema Missbrauch von Kindern, Jugendlichen, Mädchen, Frauen, Buben und Männern durch Priester und Laienmitarbeiter aus. Der Schutz der Täter und der sie beschäftigenden Institution stand im Vordergrund der Interessen und nicht der Schutz der Opfer und die Aufklärung und Ahndung von Straftaten. Selbst überführte Täter in der Soutane wurden und wurden viel zu oft nicht zur Rechenschaft gezogen sondern ganz einfach an einen anderen Ort versetzt, wo sie sich von Neuem an unschuldigen Kindern vergreifen konnten.

Den Gipfel der unerträglichen Verharmlosung abscheulichen Verhaltens liefert jetzt der ehemalige Papst Benedikt XVI. In seiner Stellungnahme zum Untersuchungsbericht über 497 Missbrauchsfälle in der Erzdiözese München fabuliert der damalige zuständige Bischof davon, dass ein beschuldigter Pfarrer sich vor kleinen Mädchen "nur" entblößt und eine Masturbation angedeutet habe. Kirchenrechtlich sei das nicht mit "Berühren" gleichzusetzen. Und daher nicht so tragisch?

Der vormals oberste Repräsentant des Heiligen Stuhls hat offenbar genauso wenig dazu gelernt wie andere Repräsentanten der Kirche, die betreten schweigen.

Es ist Zeit, dass Männer in der Kirche (Frauen gibt es leider keine in verantwortungsvollen Positionen) aufstehen und ihre Stimme gegen die Mauer des Schweigens erheben, bevor ihr die letzten Getreuen davonlaufen. Sie dürfen nicht zulassen, dass eine der menschenfreundlichsten Glaubensbotschaften der Welt durch das Bodenpersonal auf grausame Weise konterkariert wird.