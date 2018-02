Super-Blauer-Blutmond am Himmel

Ein besonderes Spektakel haben am Mittwoch die Menschen in einigen Teilen der Erde am Himmel beobachten können: Wegen einer totalen Mondfinsternis war zunächst in Nordamerika ein Super-Blauer-Blutmond zu sehen. Später sollte das Phänomen auch im Nahen Osten, in Russland und Australien zu beobachten sein. Ein solcher Mond war zuletzt im Dezember 1982 in Europa, Afrika und Westasien zu sehen.

SN/AP Faszinosum Mond – hier gesehen in Cumberland County (New Jersey, USA). SN/AP Faszinosum Mond – hier gesehen in Myanmar. SN/AP Faszinosum Mond – hier gesehen in Myanmar. SN/APA/AFP/YE AUNG THU Faszinosum Mond – hier gesehen in Myanmar. SN/AP Faszinosum Mond – hier gesehen in Cumberland County (New Jersey, USA). SN/AP Faszinosum Mond – hier gesehen in Hongkong. SN/APA/AFP/ROBYN BECK Faszinosum Mond – hier gesehen in Los Angeles. SN/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT Faszinosum Mond – hier gesehen in Bangkok. SN/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT Faszinosum Mond – hier gesehen in Bangkok.