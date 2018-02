Todesschütze von Parkland gestand Mord an 17 Menschen

Der 19 Jahre alte Nikolas Cruz hat den Mord an 17 Menschen in der Marjory Stoneman Douglas High School im US-Staat Florida gestanden. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die am Donnerstag bekannt wurden. Der Mann war zuvor erstmals vor Gericht erschienen, vorgeführt in organgefarbener Häftlingskleidung sowie an Händen und Füßen gefesselt. Er hat sich dort nicht zu den Vorwürfen geäußert.

SN/APA (AFP)/SUSAN STOCKER Der Verdächtige musste schon vor Gericht erscheinen