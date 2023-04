Tote durch Eissturm in Kanada, Millionen Menschen ohne Strom

Durch einen Eissturm im Osten Kanadas sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere Millionen Menschen waren am Donnerstag ohne Strom. Der Sturm wütete in Quebec und Ontario, den beiden bevölkerungsreichsten Provinzen Kanadas. Ein Einwohner in Ontario wurde von einem umstürzenden Baum erschlagen. Einen weiteren Mann erdrückte ein Ast, den dieser in seinem Garten, etwa 60 Kilometer westlich von Montreal, absägen wollte.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREJ IVANOV Eissturm wütete in Quebec und Ontario