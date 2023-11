Trump stichelt mit Arztbrief gegen Biden

Ex-US-Präsident Donald Trump stichelt ausgerechnet an Joe Bidens 81. Geburtstag gegen seinen vier Jahre älteren Nachfolger im Amt. Trump veröffentlichte am Montag einen Brief, bei dem es sich um eine fachliche Einschätzung seines Arztes handeln soll, der ihm einen "ausgezeichneten" Gesundheitszustand attestiere. Die Veröffentlichung des Schreibens ist ein offenkundiges Wahlkampfmanöver, die Seriosität des Schreibens und der durchgeführten Untersuchungen fraglich.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Ex-US-Präsident wird ausgezeichneter Gesundheitszustand attestiert