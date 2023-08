Tui-Maschine flog von Italien nach London über Tunesien

Einen kuriosen Umweg auf dem Flug von Süditalien nach London haben fast 200 Passagiere gemacht. Anstatt auf direktem Weg von Lamezia Terme Richtung Großbritannien zu fliegen, nahm die Tui-Maschine Kurs nach Südwesten - und landete nach rund einer Stunde in Tunesien. Das Reiseunternehmen bestätigte der britischen Zeitung "Independent" den Vorfall: Flug BY4651 habe am Samstag einen Stopp in Enfidha-Hammamet eingelegt, um dort Ausrüstung für ein anderes Flugzeug abzugeben.

BILD: SN/APA/DPA/MARCEL KUSCH Anrecht auf 400 Euro Entschädigung wegen Verspätung