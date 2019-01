"Unser Weinen klang wie Meeresrauschen"

Angelo Mathuch war Kindersoldat. Heute ist er in seiner Heimat, dem krisengebeutelten Südsudan, zum Hoffnungsträger geworden.

Drei Grad plus. Angelo Mathuch ist fassungslos. "Als ich in den Flieger gestiegen bin, hatte es über 40", sagt er lachend und blickt hinaus in eine Welt, die nicht die seine ist. Grauer Himmel, grauer Beton, Blechlawinen auf der Wienzeile, darüber die U-Bahn im Minutentakt. Er ist nach Österreich gekommen, um seine Geschichte zu erzählen. Wie er vom Kindersoldaten zum Mitarbeiter einer Kinderhilfsorganisation wurde. Wie er mit sieben Jahren von daheim flüchten musste, plündernd und marodierend durch den Südsudan zog. Und wie aus ihm jemand wurde, der, wie er sagt, "nur glücklich sein kann, wenn andere glücklich sind".