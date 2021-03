US-Bischöfe haben Abtreibungsbedenken gegen Impfstoffe

Katholiken in den USA sollen nach dem Ratschlag ihrer Bischöfe den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson meiden, weil dieser mit Abtreibungszellen produziert werde. Den Impfstoffen von Pfizer oder Moderna sei der Vorzug zu geben, heißt es in einer am Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung der katholischen Bischöfe, berichtet die "New York Times" (Onlineausgabe). Schon im Dezember hatten sie sich ähnlich zum Astrazeneca-Impfstoff geäußert.

SN/APA (AFP)/THOMAS KIENZLE Auch für die Kirche sind die Corona-Impfstoffe nicht gleichwertig