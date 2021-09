US-Regierung weitet Corona-Impfpflicht aus

US-Präsident Joe Biden hat am Donnerstag weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Er will etwa eine Impfpflicht für Angestellte der Regierung einführen. Zudem will die US-Regierung für größere Firmen eine Impf- oder Testpflicht anordnen. Die Regelung werde für über 80 Mio. Beschäftigte der Privatwirtschaft gelten, so das Weiße Haus. Der kalifornische Schulbezirk Los Angeles führt indes für alle Schüler ab zwölf Jahren eine Impfpflicht ein.

SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM US-Präsident Biden drängt auf schärfere Maßnahmen