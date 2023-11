Videos von Eingeschlossenen nach Tunneleinsturz in Indien

In Indien sind erste Videoaufnahmen der Arbeiter veröffentlicht worden, die seit zehn Tagen in einem eingestürzten Autobahntunnel eingesperrt sind. Die Bilder stammen von einer Kamera, die durch eine Röhre zu den 41 Männern geschickt wurde, wie örtliche Medien am Dienstag berichteten. Auf den Aufnahmen sind die Eingeschlossenen mit Helmen zu sehen, wie sie mit Helfern draußen via Walkie-Talkie kommunizieren.

BILD: SN/APA/DEPARTMENT OF INFORMATION AN 41 Männer seit zehn Tagen abgeschnitten