Waldbrände in Sibirien bedrohen erste Ortschaften

In Russland haben sich nach dem Winterende wieder Waldbrände ausgebreitet und bedrohen bereits erste Ortschaften in Sibirien. "Um 22 Uhr (17 Uhr MESZ) konnte der Waldbrand im Kreis Minusinsk auf einer Fläche von 500 Hektar eingedämmt werden", gab der Katastrophenschutz am Montag bekannt. Zur Bekämpfung der Brände seien auch Hubschrauber und Löschflugzeuge eingesetzt worden. Insgesamt wüten im Süden der sibirischen Großregion Krasnojarsk derzeit zwölf Waldbrände.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF In Sibirien wüten immer wieder große Brände