Waldbrände wüteten in Südfrankreich

In Südfrankreich haben am Donnerstag etwa tausend Feuerwehrleute gegen Waldbrände gekämpft. In der Gemeinde Montirat nahe Carcassonne zerstörte ein Waldbrand bereits 900 Hektar Kiefernwald und Buschwerk, wie die Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. 510 Feuerwehrleute sowie mehrere Löschflugzeuge waren dort im Einsatz.

SN/APA (AFP)/RAYMOND ROIG Rund 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz