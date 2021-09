Waldbrand im Süden Spaniens inzwischen unter Kontrolle

Ein verheerender Waldbrand an der Touristenhochburg Costa del Sol im Süden Spaniens ist nach knapp sechs Tagen unter Kontrolle. Die seit vorigem Mittwoch lodernden Flammen hätten am Fuße der Sierra Bermeja unweit der Küstengemeinde Estepona ca. 9.700 Hektar Wald zerstört, erklärte am Dienstag vor Journalisten der Innenminister der Region Andalusien, Elías Bendodo. Das entspricht der Fläche von gut 13.000 Fußballfeldern.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Verheerende Feuer mussten knapp sechs Tage lang bekämpft werden