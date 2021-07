William und Harry enthüllten Statue von Prinzessin Diana

Prinz William und Prinz Harry haben in London eine Statue zum Andenken an ihre vor 24 Jahren gestorbene Mutter Diana enthüllt. Die britischen Prinzen standen am Donnerstag, dem Geburtstag von "Lady Di", Seite an Seite und zogen ein Tuch von der Statue herunter, wie auf Fernsehbildern zu sehen ist. Das Denkmal steht in dem neu gestalteten Sunken Garden (Versunkener Garten) auf dem Gelände des Kensington-Palasts, der als einer der Lieblingsorte der Prinzessin von Wales galt.

SN/APA/DOMINIC LIPINSKI "Lady Di" wäre heute 60 Jahre alt geworden