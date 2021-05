Zahl der Coronatoten in den USA so niedrig wie im März 2020

In den USA ist die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit März 2020 gesunken. Im Durchschnitt seien in der vergangenen Woche 546 Menschen pro Tag an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag mit. Auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen war mit rund 17.700 Fällen so niedrig wie seit Juni nicht mehr.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/G Ein Spitalsarzt in Texas