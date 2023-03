Zahl der Todesopfer nach Zyklon Freddy steigt auf über 460

Durch den ungewöhnlich langlebigen Zyklon "Freddy" sind im Südosten Afrikas mehr als 460 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Malawi seien "mehr als 500.000 Menschen" von den Folgen des Sturms betroffen, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Freitag. Die "rekordbrechende Wetterlage" habe Malawi am Ende der Regensaison getroffen, "als die Flüsse und andere Gewässer bereits hohe Pegel hatten", hieß es.

BILD: SN/APA/AFP/JACK MCBRAMS Suche nach Überlebenden ist ein Wettkampf gegen die Zeit