Unbekannte Täter haben zehn Mitglieder einer Familie in ihrem Haus nahe der südafrikanischen Stadt Pietermaritzburg erschossen. Eine Gruppe bewaffneter Männer habe das Haus am Freitag gegen 4.00 Uhr (4.00 Uhr MEZ) gestürmt und die Familie im Schlaf überrascht. Das Motiv für die Tat blieb am Freitag zunächst unklar. Eine forensische Untersuchung sei eingeleitet worden. Polizeiminister Bheki Cele sei auf dem Weg zum Tatort, so Naicker.