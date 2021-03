Zehn Tote bei Schusswaffenangriff in US-Supermarkt

Etwa eine Woche nach tödlichen Angriffen in Atlanta ist es zu einem weiteren Schusswaffenangriff in den USA gekommen. Ein Schütze tötete im US-Bundesstaat Colorado zehn Menschen. Schauplatz der Bluttat war am Montagnachmittag (Ortszeit) ein Supermarkt, der zu einem Einkaufskomplex in Boulder nordwestlich von Denver gehört. Unter den Todesopfern befindet sich auch ein Polizist. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Zum Motiv machten die Behörden zunächst keine Angaben.

SN/APA (AFP)/JASON CONNOLLY Hintergründe der Tat waren zunächst unklar