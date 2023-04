Zunahme der Tigerpopulation in Indien

In Indien leben erstmals seit eineinhalb Jahrzehnten wieder mehr als 3.000 Tiger in Freiheit. Einer am Sonntag veröffentlichten Zählung zufolge wurden im gesamten Land 3167 Tiger in freier Wildbahn erfasst. Dies entspricht einem Anstieg um 200 Tiere im Vergleich zur vorherigen Zählung von 2019. In früheren Jahrzehnten war die indische Tiger-Population allerdings um ein Vielfaches zahlreicher.

BILD: SN/APA/AFP/DIBYANGSHU SARKAR Gute Nachricht für die Tiger in Indien: Population steigt