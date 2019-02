"Zurückkehrende IS-Kämpfer können sehr gefährlich sein"

Nicolas Stockhammer vom rechtsphilosophischen Institut der Universität Wien und der Landesverteidigungsakademie ist Experte für "Neue Kriege" und Terrorismus. Er schildert im SN-Interview, was auf Österreich zukommt, wenn ehemalige IS-Kämpfer zurückkommen.

US-Präsident Trump fordert, dass die europäischen Länder ihre Staatsbürger zurückholen, die für den IS als Kämpfer nach Syrien gegangen sind. Wie realistisch ist das? Nicolas Stockhammer: Es ist nicht unrealistisch. Aber man darf sich das nicht als konzentrierte Sammelaktion vorstellen, bei der man einen ganzen Pulk von sogenannten "foreign fighters" in die jeweiligen Länder zurückbringt. Das wird eher tröpfchenweise von statten gehen. Aber die Staaten werden aus rechtlicher Sicht kaum darum herumkommen, ihre Staatsbürger zurückzuholen. Das Völkerrecht ist hier eindeutig: Wer für eine fremde Streitmacht in den Krieg zieht, verwirkt sein Staatsbürgerrecht. Nur ist der IS keine anerkannte staatliche Institution. Daher sind Österreicher, die für den IS gekämpft haben, nach wie vor als Staatsbürger zu qualifizieren und "zurückzunehmen". Dazu kommt noch die menschenrechtliche Situation, die das Recht auf Rückkehr noch verstärkt.