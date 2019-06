Zwei "Eurofighter" der deutschen Bundeswehr sind am Montag in Mecklenburg-Vorpommern nach einer Kollision abgestürzt, teilte das Innenministerium mit. Der Vorfall ereignete sich im Rahmen von Luftkampfübungen. In der Nähe der Absturzstelle eines der beiden Flieger wurden Leichenteile gefunden. Noch sei unklar, ob sie zu einem der Piloten gehören, sagte eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Zwei "Eurofighter" in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt