Zwei Österreicher weiter in Griechenland vermisst

Die zwei Österreicher, die sich auf der von den schweren Unwettern stark betroffenen Halbinsel Pilion in Griechenland aufgehalten haben, werden weiter vermisst. "Die österreichische Botschaft in Athen bzw. das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den griechischen Behörden, um die Suche bestmöglich zu unterstützen", hieß es am Freitag seitens des Außenministeriums.

BILD: SN/APA/AFP/WILL VASSILOPOULOS Anzahl der Vermissten unklar, zwei Österreicher sind darunter