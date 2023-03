Zwei Regionalzüge in der Schweiz entgleist

Im Schweizer Kanton Bern sind am Freitag bei stürmischem Wetter zwei Regionalzüge entgleist. Ein Polizeisprecher bestätigte Medienberichte, wonach die Unfälle am Freitagnachmittag bei Lüscherz sowie bei Büren zum Hof passierten. In beiden Fällen seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte der Sprecher in Bern. Das Nachrichtenportal "20 Minuten" veröffentlichte Bilder von umgekippten Zugteilen an beiden Orten.

Das Sturmtief "Mathis" fegte am Freitag über Teile der Schweiz. Das Verkehrsunternehmen Aare Seeland Mobil berichtete auf seiner Website, dass sein Zug bei Lüscherz wegen eines Sturms entgleiste. Das Unternehmen Regionalverkehr Bern-Solothurn informierte nach dem Zwischenfall bei Büren zum Hof ebenfalls von einem Streckenausfall infolge von Sturm. Die Polizei machte zu den Ursachen beider Unfälle vorerst keine Angaben.