Zwei Tote bei Massenschießerei in US-Stadt Baltimore

In Baltimore in den USA hat es bei einer Schießerei in der Nacht auf Sonntag zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben. 30 Personen seien angeschossen worden, drei davon seien in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei der Stadt mit.

BILD: SN/APA/AFP/GETTY/ARCHIV/PATRICK SMI Polizeibeamte sind vor Ort