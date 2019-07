Kann man auf dem Mars leben?

Bereits vor 50 Jahren war der erste Mann auf dem Mond. Aber zum Mars ist bisher noch kein Mensch geflogen. Wie sieht es am Roten Planeten aus? Und könnten wir dort vielleicht sogar auf Marsmännchen treffen?

Der Mars ist wegen seiner roten Farbe am Nachthimmel gut erkennbar und wird daher auch der Rote Planet genannt. Er ist etwa halb so groß wie die Erde und unser direkter Nachbar im Sonnensystem.

Doch wie sieht es mit den Marsmännchen aus? Kann es Lebewesen auf dem Mars geben?

Schon in der Antike glaubten die Menschen an Lebewesen außerhalb der Erde und zeichneten Bilder vom Mann im Mond. Im 19. Jahrhundert war man davon überzeugt, dass die Linien, die man mit dem Teleskop auf der Marsoberfläche sehen kann, von Marsmenschen angelegte Wasserstraßen sind. Erst Jahrzehnte später erkannten Forscher, dass es sich dabei um eine Hügellandschaft handelt. Im Jahr 1976 machte man mit einer Raumsonde ein Foto von einem Felsen auf dem Mars, der an ein menschliches Gesicht erinnert, weshalb es häufig als "Marsgesicht" bezeichnet wird. Wieder fragten sich die Leute, ob es Marsmännchen nicht vielleicht doch gibt. Bisher konnte jedoch kein einziger Beweis für außerirdisches Leben gefunden werden. Viele Menschen glauben aber noch heute, in unerklärlichen Erscheinungen Ufos und Aliens zu entdecken.

Der Astronom Dr. Lothar Kurtze von der VEGA-Sternwarte in Salzburg erklärt, dass der Mars neben der Erde der einzige Planet unseres Sonnensystems ist, wo Leben hätte entstehen können. Forscher haben herausgefunden, dass lange bevor Menschen auf der Erde gelebt haben, Wasser durch die Flusstäler der Marslandschaft geflossen ist. Doch das ist schon viele Millionen Jahre her. Das Wasser ist wegen des geringen Luftdrucks und der kalten Temperaturen schließlich in den Weltraum verdampft oder zu Eis gefroren.

Die Marsoberfläche ist mit einer rauen Wüstenlandschaft vergleichbar und stellt heute keinen bewohnbaren Lebensraum dar. Trotzdem sind viele fasziniert vom Roten Planeten. Die amerikanische Raumfahrtorganisation NASA plant, in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren die ersten Astronauten zum Mars fliegen zu lassen, um mehr über unseren Nachbarplaneten zu erfahren.

Die Reise mit einem Raumschiff von der Erde bis zum Mars würde sechs bis acht Monate dauern. Mit dem Rückweg zur Erde und der Zeit auf dem Planeten wären die Astronauten also mindestens eineinhalb bis zwei Jahre außerhalb der Erdatmosphäre unterwegs.

Dies bringt einige Herausforderungen mit sich: Erstens benötigt das Raumschiff für diesen Weg sehr viel Treibstoff - mehr als es transportieren kann. Und zweitens ist dieser lange Aufenthalt im Weltall nicht ungefährlich für die Astronauten.

Auf dem Mars herrschen eine besonders hohe UV-Strahlung der Sonne sowie eisige Kälte von bis zu minus 100 Grad Celsius. Es kann während der Fahrt außerdem zu Sonnenstürmen oder Meteoriteneinschlägen kommen. Auf dem Mars wiegen wir nur ein Drittel unseres Gewichts, weil dort die Schwerkraft viel geringer ist. Die Astronauten benötigen daher einen speziellen Raumanzug, um auf dem Boden zu bleiben. Die Forscher müssen also noch einiges untersuchen und vorbereiten, bevor sie das erste bemannte Raumschiff zum Mars schicken können.



Quelle: SN