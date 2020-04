Stiftehalter selbst gebastelt

Aus Klopapier kann man coole Sachen basteln. Zum Beispiel Stiftehalter, die aussehen wie ein Schloss.

Die Regale im Supermarkt waren zeitweise leer, also müssten derzeit ja die Vorratsschränke voll sein mit Klopapier. Wenn das Papier einer Klopapierrolle aufgebraucht ist, lassen sich mit den Rollen aus Karton fantastische Stiftehalter für den Schreibtisch basteln.

Zum Beispiel ein ...



... Märchenschloss!

Für unser Märchenschloss benötigt ihr: zwei Klopapier- und eine Küchenpapierrolle, buntes Tonpapier, Bastelkleber, eine Schere, für die Fahne einen Zahnstocher und Butterbrotpapier.

Zum Verzieren: Glitzerkleber, bunte Steine, Sticker - einfach alles, was glänzt, schimmert, auffällt und eure Burg schmücken könnte.

Anleitung: Zuerst schneidet die Küchenpapierrolle in zwei verschieden hohe Teile - so habt ihr am Schluss Behälter für lange und für kurze Stifte. Wickelt das Tonpapier nun jeweils um die Türme herum und schneidet die richtige Länge zu. Lasst oben etwa eineinhalb Zentimeter überstehen - darauf zeichnet die Burgzinnen und schneidet sie aus. Nun geht es ans Gestalten. Unser Tipp: Malt auf das vorbereitete Papier zuerst die Fensterrahmen und Burgtore, verziert sie nach Belieben und klebt diese "Außenwände" erst dann auf die Rollen. Ihr könnt die Papierränder mit einer Wäscheklammer zusätzlich fixieren, bis das Ganze richtig gut zusammenhält.

Schneidet aus dem bunten Karton nun einen Kreis, den ihr dann bis zum Mittelpunkt einschneidet. Formt daraus das Dach, indem ihr die beiden Enden übereinander verschiebt und mit Kleber fixiert. Ist es gut getrocknet, platziert euer Dach oben auf eurer Turmspitze. Aus Zeitungs-, Seiden- oder Butterbrotpapier schneidet eine Fahne aus. Vielleicht malt ihr auch noch euer eigenes Wappen darauf. Klebt den Wimpel am Zahnstocher fest und ab damit aufs Dach - steckt die Fahne einfach vorsichtig durch das Tonpapier. Jetzt noch alle Türme in gewünschter Reihenfolge aneinanderkleben - fertig! Nun können eure Stifte die Burg erobern.