Albanien: Ein armes Land stellt seine Natur vor das Wirtschaftswachstum

Sie ist Europas letzter wilder Fluss: Wie die Vjosa vor der Energiebranche gerettet wurde.

Das Wasser im Becher ist ockerfarben, auf dem Boden hat sich eine dunkle Schicht abgelegt. Kein besonders appetitlicher Anblick, doch Aleko Miho kann seine Begeisterung nicht verbergen: "Unterm Mikroskop wird es wunderschön ausschauen", sagt der Biologieprofessor. Das, was da im Wasser treibt, ist einzigartig: Mikroorganismen, die es sonst nirgendwo mehr in Europas Gewässern zu finden gibt. Miho steht am Ufer der Vjosa. Sie ist Albaniens berühmtester Fluss und schlängelt sich auf 272 Kilometern von Griechenland bis ins Mittelmeer. Die Vjosa ...