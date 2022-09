Die Rettung der Lachse - und der Mann, der dafür kämpft

Und wie der Lachs einen Fluss rettete. Ein Schweizer Flussökonom spielte dabei eine Hauptrolle.

In Europa ist die Dichte an Staudämmen groß. Es gibt 5000 Großdämme und rund eine Million mittelgroße und kleine Querbauwerke. Einer der noch unverbautesten und natürlichsten Flüsse ist der Loire-Zufluss Allier in Zentralfrankreich. Der Wasserlauf von 421 Kilometern ist ein Magnet für Naturliebhaber, Fischer und Kanufahrer.

Apropos Fischer: Der Lachs war letztendlich ausschlaggebend, dass Staudämme, Kraftwerke und Brücken über die Jahre hinweg aus der Allier entfernt worden sind. Die Barrieren sowie chemische wie organische Verunreinigungen hinderten den gefragten ...