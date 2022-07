Dürre, Hitze, Unwetter: Wer ist für Klimawandel verantwortlich?

Gerechtigkeit ist schwierig. Der Westen muss im Klimaschutz vorangehen - historisch gesehen.

Unbestritten ist: Die Folgen der Erderhitzung treffen die Menschen in den armen Regionen der Welt am härtesten. Ob in Bangladesch, wo jetzt schon Millionen ihre angestammten Wohngebiete in Küstennähe verlassen müssen, ob in der Südsee, wo ganze Inselnationen versalzen und versinken, oder in Afrika, wo der Kampf um Wasser und Weideland immer brutaler wird. Unbestritten ist auch, dass diese Regionen den geringsten Anteil am Klimawandel tragen. Damit aber ist es auch schon vorüber mit der Einigkeit in der internationalen Klimadiplomatie.

...