Greta Thunberg: "Berühmt zu sein, bedeutet mir nichts"

Die Schwedin Greta Thunberg hat den weltweiten Schulstreik ausgelöst, weil zu wenig für den Klimaschutz getan wird.

Am Dienstag nahm sie an der Klimakonferenz in Wien teil, am Freitag wird sie am Schulstreik auf dem Heldenplatz teilnehmen.

Du bist 16 Jahre alt und innerhalb von neun Monaten zu einem der bekanntesten Gesichter der Welt geworden. ...