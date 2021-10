Gut geerdet

Lehm, Ton und Erde. Wie ein Vorarlberger Baupionier ins Neue Europäische Bauhaus passt.

"Ein Haus sollte handwerklich sauber gemacht, schön und ökologisch sein." Das sind die Ansprüche, die Martin Rauch stellt. Alle drei Kriterien müssten erfüllt sein, erst dann sei ein Bau gelungen. Und dann ist da noch ein Dreiklang: Lehm, Ton, Erde.

Der Vorarlberger, dessen Karriere als Keramiker und Ofensetzer begann, spürt ihm in seiner Arbeit seit 1983 nach. Damals gab er seiner Diplomarbeit an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien den Titel "Lehm, Ton, Erde" und zeigte Verwendungsvorschläge ...