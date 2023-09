Der Soja-Anbau in Europa steuert auf ein Rekordjahr zu. Wieso sich immer mehr Landwirte hierzulande für die Bohne interessieren.

2022 wurde in Serbien auf 300.000 Hektar Soja angebaut, in den Jahren davor waren es um die 250.000.

Ein Morgen im September in der Wojwodina in Serbien, einer der fruchtbarsten Regionen Europas. Es liegt etwas Herbst in der Luft. Auf den Straßen und Äckern herrscht Hochbetrieb. Traktoren und Mähdrescher sowjetischer Bauart sind ebenso im Einsatz wie Modelle aus ...