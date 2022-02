Mehrwert in Niederösterreich

Biobauern gehen neue Wege. In Niederösterreich fördern Bürger die Biolandwirtschaft jetzt über eine AG.

"Ich war Biobauer Nummer 56 in Niederösterreich", sagt Fred Schwendinger. Der gebürtige Vorarlberger war nicht nur einer der ersten Biobauern in Österreich, er hat in Niederösterreich auch den Almauftrieb mit seinen Kühen eingeführt. Auch mit der Gründung der ersten Regionalwert AG in Österreich geht er neue Wege. "Ich mache hier am Jauerling nicht zum ersten Mal Entwicklungshilfe", sagt er schmunzelnd.

Der Anlass ist schnell erklärt: Schwendinger hat neben seinem Bauernhof am Jauerling in Niederösterreich einen Bioladen in Krems. ...