"Systemisches Versagen": Weitere Klimaklage gegen die Republik Österreich

Der Staat sei säumig beim Bodenschutz. Dabei kommt diesem im Klimaschutz eine zentrale Rolle zu, wie Forscherin Kromb-Kolb betont.

Die österreichische NGO AllRise, die seit ihrer Klage gegen Brasiliens Präsident Bolsonaro beim Strafgerichtshof in Den Haag internationale Bekanntheit erlangt hat, wirft nun Österreich "systemisches Versagen" beim Bodenschutz vor und klagt auf Schadensersatz. Die Staatshaftungsklage, die am Donnerstag beim Verfassungsgerichtshof eingelangt ist, stützt sich vor allem auf fehlende Umsetzung von EU-Regeln wie der UVP-Richtlinie. Sie ist nicht die erste Klage dieser Art: Vor wenigen Monaten klagten zwölf Kinder und Jugendliche den Staat, weil die fehlenden Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung ihre Zukunft gefährdeten.

Die Initiatoren der neuen, den Bodenschutz betreffenden Klage fordern unter anderem eine Bodenstrategie mit verbindlichen Obergrenzen bei der Flächenwidmung, finanzielle Begünstigungen für Gemeinden mit geringem Bodenverbrauch sowie ein Klimaschutzgesetz, bei dem seit Jahren Stillstand herrscht. Prominente Unterstützung kommt von Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, die am Donnerstag zur Presse sagte: "Der Boden ist ein wesentlicher Faktor in der Klimadiskussion." Seine Biodiversität sei "überlebenswichtig". Konsequenzen von Verbauung sind unter anderem Hitzeinseln und Wasserknappheit. Durch Versiegelung sinkt auch der Selbstversorgungsgrad. Bereits in wenigen Jahren könnten Österreichs Äcker nicht mehr ausreichen, um das Land eigenständig mit Lebensmitteln zu versorgen, warnt die Ages.

Österreich ist Spitzenreiter bei der Versiegelung: Fast ein Fünftel der bewohnbaren bzw. landwirtschaftlichen Fläche ist verbaut, 16 Fußballfelder bzw. 11,5 Hektar Boden kommen täglich dazu. Das ist mehr als vier Mal so viel wie das im Regierungsprogramm festgelegte Ziel von 2,5 Hektar pro Tag. Allein Niederösterreich verbraucht 2,5 Hektar Boden pro Tag, Oberösterreich 2,2 Hektar täglich. Daher hat AllRise die Staatshaftungsklage nicht nur gegen die Republik, sondern auch gegen Nieder- und Oberösterreich eingereicht - weitere Bundesländer könnten folgen. Die Klage wird via Crowdfunding finanziert: 25.000 Euro haben die Initiatoren bisher gesammelt, ihr Ziel lautet: 32.000 Euro bis Ende Mai. Damit sollen Betroffene - etwa 60 Menschen meldeten sich bereits - bei ihrem juristischen Kampf gegen Bauvorhaben unterstützt werden.

Der Politik wirft Johannes Wesemann von AllRise vor, sie setze zu sehr auf Freiwilligkeit und Technologie, die es noch nicht gebe. Grund für die Klage ist auch seine Wahrnehmung, die Stimmung gegenüber dem Klimaschutz könnte kippen. Die Politik kehre von grünen Themen immer mehr ab und setze vermehrt auf klimaschädliches Verhalten - Stichwort "Autoland Österreich".

Auf die Frage, wie Erfolg versprechend die Klage sei, sagt Kromp-Kolb: "Wenn österreichisches Recht nicht geeignet ist, um die Bevölkerung vor existenziellen Gefahren zu schützen, muss die Rechtslage angepasst werden." Wesemann meint: "Der Kampf gegen den Klimawandel wird zu einem Gutteil in Gerichtshöfen stattfinden."