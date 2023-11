Weltklimakonferenz COP28 begann in Dubai

In Dubai hat die Weltklimakonferenz COP28 mit Beratungen über Katastrophen-Hilfen für arme Länder begonnen. Den Delegierten aus fast 200 Ländern lag am Donnerstag ein Vorschlag vor, einen Fonds einzurichten, mit dem die Folgen von Klima-Katastrophen wie Überschwemmungen oder Dürren bewältigt werden sollen. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste seine Teilnahme an der COP28 wegen eines grippalen Infekts kurzfristig absagen.

BILD: SN/APA/AFP/JEWEL SAMAD Die Wüstenmetropole Dubai macht sich für die Klimakonferenz bereit