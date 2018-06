Vatertagsgeschenk - Was soll ich meinem Papa zu Vatertag schenken?

Am 10. Juni ist es wieder soweit, der Vatertag steht vor der Tür! Auch wenn oftmals der Muttertag mehr zelebriert wird als der Vatertag, freuen sich auch die Papas über eine kleine Anerkennung. Um bei der Geschenksuche nicht zu verzweifeln, haben wir Ihnen einige Geschenkideen aufgelistet.

Geschenktipp 1: Grillutensilien

Der Sommer ist zurück und damit auch die Grillsaison. Doch wer ist in Ihrer Familie der Grillmeister? Oftmals lautet die Antwort darauf der Papa, denn viele Väter hegen eine große Leidenschaft für das Grillen. Deshalb bietet sich diese Leidenschaft auch als tolle Geschenkidee für den Vatertag an. Grillutensilien werden dafür natürlich immer benötigt und darum ist die Auswahl an Geschenken groß. Hierzu einige Anregungen für Sie:

Grillbesteck

Grillbrandeisen

Grillthermometer

Grillzange

Grillbuch

Grillschürze

Geschenktipp 2: Biervariationen

Zum Grillen brauchen die Väter auch ein kühles Bier. Doch welches ist das richtige Bier dafür? Um bei der Bierauswahl keinen Fehler zu machen, sollten Sie zu mehreren Biersorten greifen. Eine kleine aber feine Auswahl an diversen Biervariationen zum Vatertag sorgt bestimmt für Freude. Diese könnten Sie in einem selbst gemachten "Biergarten" verschenken. Dafür benötigen Sie nur einen kleinen Korb oder eine Box, etwas Erde, Kräuter, Blumen, Papier, Essstäbchen und Bier. Und schon kann´s losgehen!

Anleitung für einen "Biergarten"

Befüllen Sie den Korb oder die Box mit etwas Erde

Pflanzen Sie die Kräuter oder Blumen Ihrer Wahl ein

Buddeln Sie die Bierflaschen ebenso leicht in die Erde ein

Basteln Sie ein Schild mit der Aufschrift "Biergarten" oder "Papa´s Biergarten

Kleben Sie dieses Schild an ein Essstäbchen und stecken Sie es auch in die Erde

Geschenkidee 3: Individuelles Werkzeug

Was lieben Männer neben Grillen und Bier noch? Richtig, Werkzeug! Deshalb empfiehlt sich als Vatertagsgeschenk auch ein Werkzeugkasten. Doch nicht irgendein Werkzeugkasten, sondern eine Individuelle Männerhandtasche. Darunter versteht man einen kleinen Holz-Werkzeugkasten mit Namensgravur und diversem Werkzeugen. Auch diese können natürlich graviert werden wie beispielsweise ein Hammer. Egal ob der Name oder ein netter Spruch, das Werkzeug überzeugt mit seiner Individualität.



Geschenkidee 4: Bastelgeschenke für Kinder

Vatertagsgeschenke müssen nicht zwingend Geld kosten, auch selbst gebastelte Dinge stoßen bei den Papas auf Anklang. Vor allem für Kinder ist das Basteln eine perfekte Option. Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und zusätzlich noch ihren Vätern eine Freude bereiten. Beispiele dafür sind selbstgebastelte Vatertagskarten, Fotocollagen, Bilderrahmen oder eine einfache Zeichnung. Die Hauptsache bei diesen Vatertagsgeschenken ist, dass es von Herzen kommt.



(SN)