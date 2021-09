Alberts "Paradiso" und "Ibiza-Affäre" bei Sky in den Startlöchern

"Ibiza-Affäre" startet ab dem 21. Oktober mit deutschen Untertiteln. Barbara Alberts Co-Regieprojekt steht dann im 1. Quartal 2022 an. Insgesamt sind rund 60 Sky-Originals im kommenden Jahr geplant.

Der Streaminganbieter Sky baut sein Angebot an Eigenproduktionen weiter aus. Ziel ist, kommendes Jahr 60 Sky-Originals - 20 davon lokale Produktionen - zu veröffentlichen, wie am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde. Unter den Höhepunkent finden sich dabei zahlreiche Vorhaben mit Österreichbezug, darunter "Paradiso" unter der Co-Regie von Barbara Albert, die Politserie "Die Ibiza-Affäre" sowie Staffel 2 von "Der Pass", jeweils mit Nicholas Ofczarek.

Bereits ab 21. Oktober ist die vierteilige "Ibiza-Affäre" des österreichischen Regisseurs Christopher Schier über den Sturz HC Straches abrufbar. Darin spielt Andreas Lust den damaligen FPÖ-Chef, Ofczarek ist in der Rolle des Privatdetektivs Julian H. zu sehen. Für den breiten deutschsprachigen Markt wird diese geballte Österreich-Ladung mit deutschen Untertiteln offeriert. Am gleichen Tag startet überdies die Dokumentation "Das Ibiza-Video: Ein journalistischer Krimi" über die Ermittlungen der beiden "Süddeutsche"-Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die den Fall ins Rollen brachten.

Ende Jänner 2022 startet dann Staffel 2 von "Der Pass", abermals mit Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch in den Hauptrollen. Diesesmal werden junge Frauenleichen an der deutsch-österreichischen Grenze gefunden.

Ebenfalls auf das 1. Quartal 2022 warten müssen Fans von Barbara Albert, die gemeinsam mit David Dietl "Paradiso" dreht, der bis dato unter dem Arbeitstitel "Bestattung eines Hundes" firmierte. Basierend auf Thomas Pletzingers Erfolgsroman - und unter Drehbuchbeteiligung des Autors - wird ein Liebesdreieck in epischen Bildern erzählt, bei dem Albrecht Schuch, Friedrich Mücke und Alina Tomnikov die Hauptrollen innehaben.

Noch in der Produktion sind hingegen etwa "Munich Match" unter Regie von Philipp Kadelbach, ein Actionthriller um ein geplantes Attentat auf ein deutsch-israelisches Freundschaftsspiel, "Autobahn" mit Brüdern von den Autobahnfahndung im Zentrum, "Tender hearts" um eine Mittvierzigerin in der Zukunft, die eine KI daten möchte, oder "Chamäleon", eine Politsatire im Berlin der Lobbyisten. Das einigende Band von Sky-Produktionen sei vielleicht ein gewisses maskulines Erzählen, so Jane Millichip, seit heuer nicht nur in Großbritannien, sondern auch Deutschland und Italien bei Sky Studios für die Inhalte verantwortlich: "Wir hauen uns voll in die Geschichte."