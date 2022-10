Alexandra Wachter wechselt von Puls 4 in die Innenpolitik-Redaktion des ORF

Die Journalistin und Moderatorin Alexandra Wachter ist seit Anfang Oktober für den ORF tätig.

Sie wechselte vom Privatsender Puls 4 in die Innenpolitik-Redaktion der ORF-TV-Info. Mit dem Start des neuen "ZiB"-TV-Studios - zu rechnen ist damit etwa Ende des Jahres - wird Wachter auch "ZiB"-Sendungen in der Früh, zu Mittag und Spezial-Ausgaben moderieren. "Kritisch zu jedem, unabhängig von allem - das waren und bleiben meine Grundsätze als Journalistin. Anderen eine Stimme zu geben, hinzuschauen und über Politik zu berichten, das ist es, was mich antreibt", hielt Wachter in einer Aussendung fest. Ihr Ziel sei es, ihre Erfahrung einzubringen, an der neuen Aufgabe zu wachsen und dem Publikum fundierte und objektive Information zu liefern. ORF-TV-News-Chefredakteur Matthias Schrom bezeichnete sie als "spannende wie kompetente Persönlichkeit", die "perfekt in das Anforderungsprofil der besten Redaktion des Landes passt".

Die 32-Jährige startete ihre journalistische Karriere 2013 mit einem Praktikum beim ORF-Tirol und als Sendungsverantwortliche bei Tirol TV. Seit 2015 war sie bei Puls 4 tätig, wo sie als Moderatorin und News-Anchorwoman werkte. Wachter ist Co-Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien und erhielt im Vorjahr sowohl den renommierten Robert-Hochner-Preis für ihre sachlichen, faktenbasierten und hartnäckigen politischen Interviews als auch den Walther-Rode-Preis.