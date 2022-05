Am Neusiedlersee werden die Schilfgeräusche erforscht

Technologie im Dienst des Naturschutzes: Am Neusiedler See steht die Biodiversität im Schilfgürtel auf dem Prüfstand. Huawei unterstützt die Forscher beim Monitoring der Vogelpopulation.

Die Behinderung der technischen Innovation kann mitunter ganz banale Ursachen haben. Etwa den Wunsch von Dickhäutern nach körperlichem Wohlbefinden. Einige der 70 im Schilfgürtel des Neusiedler Sees auf Holzpfosten montierten Offline-Geräte (Edges) zum Einfangen der Geräuschkulisse waren schon nach wenigen Tagen umgerissen. "Unter dringendem Tatverdacht stehen die Wasserbüffel", sagt Arno Cimadom vom Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Nachsatz: "Wir machen den Tieren keinen Vorwurf. So ein Pfosten in der Ebene ist eben sehr attraktiv, wenn man sich kratzen will." Mittlerweile ...