Auf Fan-Tour bei den "Rosenheim Cops": "Jeder möcht' a Leich' sein"

Gefärbtes Wasser im Bistro, ein Sittenstrolch im Riedergarten und "Sonnen" im Filmstudio: Was eine ganztägige "Fan-Tour Rosenheim Cops" nach Bayern alles zu bieten hat.

Die Vorfreude ist groß, endlich darf das aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" wohlbekannte Bistro Times Square betreten werden. Doch Ralf, der Guide in der Bavaria-Filmstadt bei München, lässt gleich alle Illusionen platzen: "Wir kriegen nichts serviert, in der Bar sind alle Getränke in den Flaschen nur gefärbtes Wasser. Am Set trinkt niemand Alkohol." Nachsatz: "Nicht einmal die Kaffeemaschine funktioniert - alles Attrappe." Das "Oooh"-Enttäuschungsgeraune der Besuchergruppe geht über in eifriges Fotografieren der Requisiten wie Getränkekarte oder Wandschmuck. "Hier sitzen sie ...