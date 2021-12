"Aus die Maus" auf ServusTV: Tragik, Lachen und Versöhnung

Quotengarant Uli Brée hat für ServusTV eine Comedyserie geschrieben. Nina Proll wandelt auf den Spuren von "Der Tatortreiniger".

Wenn sie an der Tür läutet, ist etwas passiert: Das Haustier hat das Zeitliche gesegnet. Bianca M. Patzlsperger (Nina Proll) ist Tierbestatterin. Eigentlich ist sie ja Schauspielerin, doch ihr Engagement als Schwester Erika in der TV-Soap "Die Klinik am See" ging unrühmlich zu Ende. Die Vorsitzende ihres Fanklubs hat sie dann für die Tierbestattungsfirma "Aus die Maus" (Werbeslogan: "Ob groß, ob klein, wir graben alle ein") engagiert. "Aus die Maus" ist auch der Titel der neuen Comedyserie von ServusTV, die ...