"Big Little Lies": Reich, schön und verschlagen

Alteingesessene Klüngel haben sich einen Nobelort an der kalifornischen Küste aufgeteilt. Für Neuankömmlinge hält die starbesetzte Miniserie "Big Little Lies" Überraschungen bereit.

In Monterey, Kalifornien, findet ein Kräftemessen ungewöhnlichen Zuschnitts statt: Mehrere Frauen verwenden viel Zeit damit, einander gegenseitig zu bekämpfen, vor allem mit Worten. Obwohl die meisten Alpha-Mütter wohlhabende Erfolgsfrauen sind, beschäftigt sie ihr Privatleben in besonderer Weise. Die Miniserie "Big Little Lies" ist ein treffendes Porträt der amerikanischen High Society - voller Neid, Geltungs- und Eifersucht.