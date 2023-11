Canal+ zeigt 2024 Thrillerserie "Nachts im Paradies" mit Birgit Minichmayr

Die sechsteilige Serie basiert auf einem Graphic Novel von Frank Schmolke.

Canal+, seit 2022 auch in Österreich aktiv, wird im ersten Quartal 2024 die sechsteilige Thrillerserie "Nachts im Paradies" mit Birgit Minichmayr, in Österreich zeigen. Die von Windlight Pictures produzierte Serie basiert auf der 2019 erschienenen gleichnamigen Graphic Novel von Frank Schmolke, und handelt von einer zerbrochenen Vater-Tochter Beziehung (Jürgen Vogel und Lea Drinda). Minichmayr spielt einen mysteriösen Taxi-Fahrgast.