Champions League: Sky und Canal+ sichern sich Übertragungsrechte, ServusTV geht leer aus

Die Fußball-Champions-League wird man in Österreich auch in Zukunft auf dem Bezahlsender Sky zu sehen bekommen: Sky Österreich habe sich umfassende Übertragungsrechte für die Saisonen 2024/25 bis 2026/27 gesichert, wurde am Freitag via Aussendung verlautet. Der Vertrag umfasse 185 Live-Spiele pro Saison, dabei alle Dienstagpartien und acht von neun Begegnungen am Mittwoch. Auch das Endspiel sei inkludiert, hieß es.

Die Vereinbarung beinhalte die Rechte über alle Verbreitungswege in Österreich (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk).

Der französische Bezahlsender Canal+ hat sich indessen die Übertragungsrechte für das Mittwoch-Topspiel gesichert. Dieses Rechtepaket hält derzeit ervusTV. Dass man ab 2024/25 nicht mehr zum Zug kommt, kommentierte der Sender auf SN-Anfrage so: "Wir nehmen das sportlich, denn wir bieten Fußballfans bis 2028 das hochkarätigste Live-Fußball-Angebot ohne Gebühren, unter anderem ab März 2023 mit den Live-Übertragungen der Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft zur Euro 2024."