Chefredakteur Moritz Moser verlässt "Neue Vorarlberger Tageszeitung"

Er geht Ende November, der stellvertretender Chefredakteur Jörg Stadler übernimmt interimistisch.

Moritz Moser tritt als Chefredakteur der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" ab. Wie das Blatt in seiner Freitagausgabe kurz vermeldete, wird Moser das Unternehmen per Ende November verlassen. Bis dahin werde er die redaktionelle Leitung der Zeitung fortführen, anschließend werde interimistisch sein Stellvertreter Jörg Stadler übernehmen, hieß es. Geschäftsführer Markus Raith bedankte sich für "großes Engagement und erzielte Erfolge".

Moser wurde 1986 in Feldkirch geboren, nach der Matura studierte er in Wien Politikwissenschaft. Vor seinem Engagement bei der "Neuen" - ab Juni 2021, ab Ende 2021 als Chefredakteur - war er als Redakteur in den Innenpolitikressorts der Online-Portale "NZZ.at" und "Addendum" tätig. Daneben veröffentlichte er Texte in Magazinen wie "Datum" und Tageszeitungen wie dem "Standard" oder der "Wiener Zeitung". Seine Zukunftspläne seien bereits sehr konkret, sagte Moser auf APA-Anfrage. Bekannt geben wollte er sie aber noch nicht.

Die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" wurde 1972 gegründet und gehört seit 1990 zu Russmedia. Die Österreichische Auflagenkontrolle gab für die "Neue" im ersten Halbjahr 2023 eine verkaufte Auflage von knapp 5.700 Exemplaren an den Werktagen an. Von der Sonntagsauflage wurden 22.400 Stück verkauft. Damit werden gemäß der aktuellsten Media-Analyse 30.000 Leser (Dienstag bis Samstag) bzw. 59.000 Leser (Sonntag) erreicht.