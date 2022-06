Comedian Torsten Sträter im Interview: "Stand-up ist wie Schlagzeugspielen"

Kann jede und jeder auf einer Bühne lustig sein? Amazon Prime wagt ab Juli den Versuch und spannt für die Show "One Mic Stand" Comedians mit Promis zusammen: Was eine Katze, ein Farbband und die Welthungerkrise verbindet.

Das Format stammt aus Indien: In der Amazon-Original-Show "One Mic Stand" (ab 15. Juli) treffen fünf deutsche Comedians auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und laden sie in ihre Welt ein - auf die Bühne vor großes Publikum für ihren ersten Comedy-Auftritt. Einer von ihnen ist Torsten Sträter (55), der das Model Lorena Rae (27) bühnenfit machen will.

Herr Sträter, kann man Stand-up-Comedy lernen? Kann jeder auf einer Bühne lustig sein? Torsten Sträter: Ich glaube ja. Vielleicht reicht es ...