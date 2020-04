Fake News wie etwa antisemitische Verschwörungstheorien haben in Ausnahmezeiten Hochkonjunktur. Hassbilder seien mindestens genauso unheilvoll, sagt ein deutscher Experte.

Hass in digitalen Medien wird nicht nur über Texte verbreitet. Der deutsche Kulturwissenschafter Daniel Hornuff bezeichnet die Bilder, die - abseits von Hate Speech und Fake News - in den sozialen Medien falsche Informationen transportieren, als "mindestens genauso unheilvoll". In ...