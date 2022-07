"Diablo Immortal": Vom Höllenspiel zur Spielhölle

Seit einem Monat lässt sich das Handyspiel "Diablo Immortal" herunterladen. Das umstrittene Spiel greift auf einen psychologischen Mechanismus zurück, der süchtig und arm machen kann.

Kampfbereit steht der Held am Steg. Hinter ihm schaukelt ein Ruderboot sanft hin und her. Der Fährmann, der darinsitzt, hat ihm vorgeschlagen, ihn an einem anderen Ort abzusetzen. "In diesem Dorf ist die Hölle losgebrochen", hat er ihn gewarnt. Doch es gibt keinen Weg zurück. Er muss es mit den Monstern aufnehmen, die vor ihm in der Dunkelheit lauern. Und diese lassen nicht lang auf sich warten: Nach nur wenigen Spielsekunden steht der Protagonist einem dieser Monster gegenüber. Es ist ...