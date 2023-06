Digital News Report 2023: Nachrichtennutzung wird digitaler, Social Media wichtiger

Die weltgrößte Studie zu Nachrichtenkonsum zeigt: Social Media spielt größere Rolle, Vertrauen ist zum Teil geschädigt.

Der Trend zeigte sich international schon seit Langem: Der Nachrichtenkonsum verlagert sich immer mehr ins Digitale. "Das kommt nun endlich auch in Österreich an", fasst Stefan Gadringer, Kommunikationswissenschafter an der Uni Salzburg, die Ergebnisse des Digital News Report (DNR) zusammen. Der Report ist die weltgrößte Studie zum Nachrichtennutzungsverhalten, das Institut von Stefan Gadringer und Josef Trappel ist für die Auswertung der Österreich-Ergebnisse zuständig.

Onlineangebote von Tageszeitungen mit Zugewinn

TV-Nachrichtenprogramme bleiben auch in diesem Jahr mit 54,1 ...